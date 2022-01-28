Панарин обошел Буре по передачам в НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:5).

Теперь на счету россиянина 344 голевые передачи в 472 матчах за карьеру в НХЛ. Он вышел на чистое 16-е место по этому показателю среди российских игроков.

Панарин обошел Павла Буре, который за свою карьеру сделал 342 передачи в 702 матчах. Таким образом, Панарину потребовалось на 230 матчей меньше.