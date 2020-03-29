Задоров показал, как тренируется дома во время карантина

Защитник «Колорадо» Никита Задоров показал, как тренируется во время карантина. В Instagram россиянин выложил видео, как отрабатывает бросок на заднем дворе своего дома.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 663 828 человек. Умерших — 30 822, выздоровевших — 139 451. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

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