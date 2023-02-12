Новиков: «Коркино уже давно пора переименовать в Панарино!»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков отреагировал на покер российского форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Каролины» (6:2).

«Я не могу понять, как играет Панарин. Говорят: смотрите, как хорошо катаются шведы и финны! Я не скажу, что по катанию у Панарина пятерка. Но я не пойму, как он бежит быстрее всех, как он бросает своей длинной клюшкой. Вот это самое главное.

Как эти великие настолько легко все делают? Другие стараются, пыхтят, но у них ничего не получается. А этот пробежал, не вспотел, оформил покер и пошел в раздевалку. У меня по географии была пятерка, но я до сих пор не знаю, что такое Коркино! А его уже давно пора переименовать в Панарино!» — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Панарин впервые в своей карьере забросил четыре шайбы за один матч в НХЛ.

В текущем сезоне российский нападающий провел 53 матча за «Рейнджерс», в которых набрал 59 (16+43) очков.