Коньков назвал позитивным моментом для Панарина приход Тарасенко в «Рейнджерс»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал покер нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (6:2).

«Покер Артемия Панарина в матче с «Каролиной» за 21 минуту — это великолепный результат. Такие матчи случаются крайне редко. Тем более это его первый покер в карьере, плюс еще 200 шайб в НХЛ. Поздравляю Артемия с этим выдающимся матчем», — приводит Metaratings.ru слова Конькова.

Также он высказался о влиянии Владимира Тарасенко, которого недавно обменяли из «Сент-Луиса», на Панарина.

«Ребята давно общаются, и в любом случае это будет позитивный всплеск и для Владимира. Потому что в первой игре, когда их поставили вместе, Тарасенко удалось забить гол уже во второй смене с передачи Панарина. Ну и Артемию встретить своего товарища в команде, с которым они выигрывали молодежный чемпионат мира, — тоже позитивный момент. Второй матч они играют в первой тройке вместе с Зибанеджадом, а в спецбригадах большинства выходят по отдельности», — добавил Коньков.

В текущем сезоне Панарин провел 53 матча за «Рейнджерс», в которых набрал 59 (16+43) очков.