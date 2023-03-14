Юрий Красовский: «В хоккее все ведущие управленцы мечтают вернуть Россию как можно быстрее»
Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский рассказал об отношениях с ИИХФ и другими международными федерациями.
«Контракт с ИИХФ у нас остался, но также хочу отметить, что впервые в истории России мы заключили прямой контракт с НХЛ и в 2022 году уже должны были присутствовать рекламой на бортах и другими активностями на заокеанских площадках. В связи с возникшей политической ситуацией с нами контракт не расторгли, но приостановили. У нас сохранились хорошие отношения с руководством ИИХФ и НХЛ, мы были спонсорами прошлогоднего чемпионата мира по хоккею, который прошел без сборной России, однако нам это очень не понравилось. Нас уговорили остаться спонсорами ЧМ, но стоимость контракта была, естественно, на порядок меньше. Для ИИХФ, как для не самой богатой спортивной организации, контракт с нами — это существенная инвестиция, но в сентябре 2022 года, к хоккейному конгрессу в Турции, нами было принято решение все-таки приостановить действующий контракт и, соответственно, приостановить финансирование ИИХФ. Реакция на это решение была очень бурной, многие нас поддержали, и, безусловно, на дальнейшие решения ИИХФ восстановить в правах сборную России мы также повлияли. В целом, если брать хоккей, все ведущие управленцы мечтают вернуть Россию как можно быстрее», — приводит слова Красовского «Спорт День за Днем».
Совет ИИХФ в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|65
|43
|22
|94
|2
|Нью-Джерси
|66
|44
|22
|94
|3
|Рейнджерс
|66
|37
|29
|84
|4
|Питтсбург
|66
|34
|32
|78
|5
|Айлендерс
|68
|34
|34
|76
|6
|Вашингтон
|67
|32
|35
|71
|7
|Филадельфия
|66
|24
|42
|59
|8
|Коламбус
|65
|20
|45
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|65
|50
|15
|105
|2
|Торонто
|66
|40
|26
|88
|3
|Тампа-Бэй
|67
|39
|28
|84
|4
|Флорида
|67
|33
|34
|73
|5
|Баффало
|66
|33
|33
|71
|6
|Оттава
|66
|33
|33
|70
|7
|Детройт
|66
|30
|36
|69
|8
|Монреаль
|67
|26
|41
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|67
|37
|30
|87
|2
|Миннесота
|67
|38
|29
|84
|3
|Колорадо
|65
|37
|28
|80
|4
|Виннипег
|67
|38
|29
|79
|5
|Нэшвилл
|64
|33
|31
|73
|6
|Сент-Луис
|66
|29
|37
|63
|7
|Аризона
|67
|24
|43
|59
|8
|Чикаго
|66
|22
|44
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|67
|41
|26
|88
|2
|Лос-Анджелес
|67
|38
|29
|85
|3
|Сиэтл
|67
|37
|30
|81
|4
|Эдмонтон
|67
|36
|31
|80
|5
|Калгари
|67
|30
|37
|73
|6
|Ванкувер
|65
|28
|37
|61
|7
|Анахайм
|67
|22
|45
|54
|8
|Сан-Хосе
|67
|19
|48
|50
|14.03
|02:30
|
Торонто – Баффало
|3 : 4
|14.03
|02:30
|
Монреаль – Колорадо
|4 : 8
|14.03
|05:00
|
Сиэтл – Даллас
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|127
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|98
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|67
|95
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|55
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|65
|46
|
|
Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй
|67
|43
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|40
|1.89
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|31
|1.97
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|21
|2.25