Юрий Красовский: «В хоккее все ведущие управленцы мечтают вернуть Россию как можно быстрее»

Президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский рассказал об отношениях с ИИХФ и другими международными федерациями.

«Контракт с ИИХФ у нас остался, но также хочу отметить, что впервые в истории России мы заключили прямой контракт с НХЛ и в 2022 году уже должны были присутствовать рекламой на бортах и другими активностями на заокеанских площадках. В связи с возникшей политической ситуацией с нами контракт не расторгли, но приостановили. У нас сохранились хорошие отношения с руководством ИИХФ и НХЛ, мы были спонсорами прошлогоднего чемпионата мира по хоккею, который прошел без сборной России, однако нам это очень не понравилось. Нас уговорили остаться спонсорами ЧМ, но стоимость контракта была, естественно, на порядок меньше. Для ИИХФ, как для не самой богатой спортивной организации, контракт с нами — это существенная инвестиция, но в сентябре 2022 года, к хоккейному конгрессу в Турции, нами было принято решение все-таки приостановить действующий контракт и, соответственно, приостановить финансирование ИИХФ. Реакция на это решение была очень бурной, многие нас поддержали, и, безусловно, на дальнейшие решения ИИХФ восстановить в правах сборную России мы также повлияли. В целом, если брать хоккей, все ведущие управленцы мечтают вернуть Россию как можно быстрее», — приводит слова Красовского «Спорт День за Днем».

Совет ИИХФ в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.