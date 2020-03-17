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Юниорская лига Квебека завершила регулярный сезон. Плей-офф пока не отменен

22:15
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Юниорская лига Квебека приняла решение завершить регулярный чемпионат. Участники плей-офф будут определены по таблице, которая сформировалась на данный момент, сообщает в Twitter журналист TSN Франк Серавалли.

Регулярный чемпионат должен был завершиться 21 марта, но из-за мировой пандемии коронавируса было принято решение приостановить его. Теперь командам нужно будет провести плей-офф, но пока даты и формат турнира неизвестен из-за введенного карантина.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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