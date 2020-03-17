Юниорская лига Квебека завершила регулярный сезон. Плей-офф пока не отменен

Юниорская лига Квебека приняла решение завершить регулярный чемпионат. Участники плей-офф будут определены по таблице, которая сформировалась на данный момент, сообщает в Twitter журналист TSN Франк Серавалли.

QMJHL announces it has canceled the remainder of the regular season (due to end on March 21) and will seed for the playoffs based on points percentage. https://t.co/0QtQjBltqa — Frank Seravalli (@frank_seravalli) March 17, 2020

Регулярный чемпионат должен был завершиться 21 марта, но из-за мировой пандемии коронавируса было принято решение приостановить его. Теперь командам нужно будет провести плей-офф, но пока даты и формат турнира неизвестен из-за введенного карантина.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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