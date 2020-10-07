Ярослав Аскаров: «Когда я начал заниматься хоккеем, у меня была мечта попасть в НХЛ»

Российский вратарь Ярослав Аскаров поделился эмоциями после того, как бы выбран «Нэшвиллом» под 11-м номером в первом раунде драфта НХЛ.

«Если честно, я об этом не задумывался и не знаю, что сказать, — приводит слова Аскарова сайт НХЛ — Эмоции сейчас переполняют. Я испытываю счастье и радость, и до сих пор не могу понять, что произошло. У каждого ребенка есть цели и мечты. Я один из таких. Когда я начал заниматься хоккеем, у меня была мечта попасть в НХЛ. И я рад, что сегодня произошел первый шаг к ее исполнению»

Контракт Аскарова со СКА истекает в 2022 году.