Ярмо Кекяляйнен: "Мы не будем обменивать Панарина только на выбор на драфте"

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнен - об условиях возможного обмена российского форварда Артемия Панарина.

- Мы не будем обменивать Панарина только на выбор на драфте, - цитирует Кекяляйнена официальный сайт НХЛ. - Мы продолжим внимательно следить за развитием событий на рынке. Об этом мы говорили с самого начала. Мы должны получить предложение, от которого не сможем отказаться. Оно должно отвечать нашим планам на ближайшее будущее и на долгосрочную перспективу.

27-летний россиянин в текущем сезоне провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 67 (24+43) очка.

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