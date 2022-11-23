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Сегодня, 07:41

Ян Кузнецов набрал три очка и стал третьей звездой матча за фарм-клуб «Калгари» в АХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Калгари Рэнглерс» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Коачеллу» со счетом 5:3.

В составе фарм-клуба «Калгари» защитник Ян Кузнецов набрал 3 (1+2) очка и был признан третьей звездой дня.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 14 матчей в АХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очка.

НХЛ
ХК Калгари Флэймз
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