Форвард «Филадельфии» Конекны пропустит до двух недель из-за травмы

Форвард «Филадельфии» Трэвис Конекны получил травму верхней части тела, сообщается на официальном сайте НХЛ.

25-летний канадец пропустит 10-14 дней. Хоккеист получил травму во втором периоде матча с «Бостоном» (1:4) и пропустил последние две игры.

В текущем сезоне Конекны провел 17 матчей, в которых набрал 19 (7+12) очков.