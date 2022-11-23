Мироманов забил в пяти из шести последних матчей за фарм-клуб «Вегаса»

«Хендерсон» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Бейкерсфилд» со счетом 2:3.

В составе фарм-клуба «Вегаса» защитник Даниил Мироманов отметился заброшенной шайбой. Таким образом, 25-летний россиянин забил в пяти из шести последних матчей.

В текущем сезоне Мироманов провел 15 матчей в АХЛ, в которых набрал 12 (6+6) очков.