Ямамото подписал новый контракт с «Эдмонтоном»

Форвард «Эдмонтона» Кайлер Ямамото подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним американцем рассчитано на два года, по которому получит 6,2 млн долларов. Хоккеист был ограниченно свободным агентом и избежал арбитражного слушания по зарплате, назначенного на 7 августа.

В минувшем сезоне Ямамото провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 41 (20+21) очко, что стало его личным рекордом. Также он набрал 7 (2+5) очков в 14 играх плей-офф.