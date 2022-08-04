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Сегодня, 07:27

Предсезонные матчи НХЛ стартуют 25 сентября

Сергей Разин
корреспондент
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НХЛ на официальном сайте представила расписание предсезонных матчей.

Матчи пройдут с 25 сентября по 9 октября. За это время команды проведут 108 игр, в том числе на нейтральных площадках в США и Европе. В первом матче предсезонки встретятся «Торонто» и «Оттава», которые проведут две спаренные игры.

Ранее сообщалось, что команды НХЛ проведут 4 матча в Европе.

В минувшем сезоне «Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли, победив в финале «Тампу» со счетом 4-2 в серии.

Источник: https://www.nhl.com/news/nhl-preseason-begins-sept-24/c-335171000
НХЛ
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