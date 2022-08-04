Братт подписал однолетний контракт с «Нью-Джерси»

Форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним шведом рассчитано на один год, за который он получит 5,45 млн долларов. Форвард, который был ограниченно свободным агентом, избежал арбитражного слушания по зарплате.

В минувшем сезоне Братт провел 76 матчей, в которых набрал 73 (26+47) очка и установил личный рекорд результативности.