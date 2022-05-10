Дементьев: «Надеюсь, Малкин не остановится на этом рекорде»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал рекорд форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина. Накануне нападающий побил достижение Сергея Федорова по очкам среди россиян в плей-офф НХЛ.

— Очень надеюсь, что Малкин, после того как он побил рекорд Федорова, на этом не остановится и продолжит набирать очки, — цитирует Дементьева «РБ Спорт» . — Еще впереди много игроков, с которыми можно состязаться. Евгений находится в великолепной форме, у него достаточно сил, чтобы покорять новые рубежи.

— Можно сказать, что Малкина недооценивают, что он находится в тени Александра Овечкина или Сидни Кросби?

— Я бы не сказал, что его недооценивают. Его характеру свойственно грамотно вести игру, талантливо находить партнеров своими передачами и самому реализовывать моменты, когда они появляются. Игра Малкина — это отражение его характера, поэтому сравнивать его с другими хоккеистами — то же самое, что сравнивать людей. Малкин — такой, какой он есть, во всем.