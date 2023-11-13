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Сегодня, 12:46

Фетисов: «Овечкин — величайший спортсмен всех времен и народов!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Хоккеист Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

«Саша — величайший спортсмен всех времен и народов! Всю жизнь он находится под давлением. Психологически он готов к этому вызову. Это будет величайший побитый рекорд в истории спорта. Бывают всякие неудобности. Мы с ним тренировались, могу сказать, что он нацелен и понимает свою миссию. Надеюсь, что в команде это тоже все понимают. Он сильный человек, поэтому справится с любыми сложностями. Главное, чтобы хватило здоровья», — сказал Фетисов «СЭ».

В текущем сезоне форвард провел 13 матчей и набрал 11 (4+7) очков.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Вячеслав Фетисов
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5 Филадельфия 15 7 8 15
6 Питтсбург 13 7 6 14
7 Айлендерс 13 5 8 13
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5 Тампа-Бэй 15 6 9 16
6 Монреаль 15 7 8 16
7 Баффало 15 7 8 15
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 14 10 4 21
2 Колорадо 13 8 5 16
3 Виннипег 14 7 7 16
4 Сент-Луис 13 7 6 15
5 Аризона 14 7 7 15
6 Миннесота 15 5 10 12
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8 Нэшвилл 14 5 9 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 15 12 3 25
2 Ванкувер 15 11 4 23
3 Лос-Анджелес 14 8 6 19
4 Анахайм 14 8 6 16
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