Форвард «Лос-Анджелеса» Кемпе отправил Малкина в нокдаун

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Лос-Анджелесом».

В середине первого периода возле ворот «Пингвинз» произошла потасовка: форвард «Кингз» Адриан Кемпе ударил Евгения Малкина по лицу и отправил его в нокдаун.