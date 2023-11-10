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Сегодня, 07:59

Форвард «Лос-Анджелеса» Кемпе отправил Малкина в нокдаун

Сергей Разин
корреспондент
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Лос-Анджелесом».

В середине первого периода возле ворот «Пингвинз» произошла потасовка: форвард «Кингз» Адриан Кемпе ударил Евгения Малкина по лицу и отправил его в нокдаун.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Рейнджерс» победили «Миннесоту», «Лос-Анджелес» — «Питтсбург». Расписание матчей 10 ноября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 13 10 3 21
2 Каролина 13 8 5 16
3 Нью-Джерси 12 7 5 15
4 Айлендерс 12 5 7 13
5 Вашингтон 11 5 6 12
6 Филадельфия 13 5 8 11
7 Коламбус 13 4 9 11
8 Питтсбург 11 5 6 10
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 11 2 23
2 Детройт 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 14 6 8 16
4 Флорида 12 7 5 15
5 Торонто 13 6 7 14
6 Монреаль 13 6 7 14
7 Баффало 13 6 7 13
8 Оттава 12 5 7 10
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 12 8 4 17
2 Колорадо 12 8 4 16
3 Виннипег 13 7 6 16
4 Сент-Луис 12 6 6 13
5 Аризона 13 6 7 13
6 Миннесота 13 5 8 12
7 Чикаго 12 5 7 10
8 Нэшвилл 13 5 8 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 14 11 3 23
2 Ванкувер 13 10 3 21
3 Лос-Анджелес 12 8 4 18
4 Анахайм 12 7 5 14
5 Сиэтл 14 5 9 13
6 Калгари 12 4 8 9
7 Эдмонтон 11 2 9 5
8 Сан-Хосе 12 1 11 3
Результаты / календарь
31.10
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14.11
15.11
10.11 03:00
Бостон – Айлендерс
5 : 2
10.11 03:00
Рейнджерс – Миннесота
 4 : 1
10.11 03:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 3 : 5
10.11 03:00
Детройт – Монреаль
 2 : 3 ОТ
10.11 03:00
Оттава – Ванкувер
 2 : 5
10.11 03:30
Коламбус – Даллас
 2 : 5
10.11 04:00
Виннипег – Нэшвилл
 6 : 3
10.11 04:00
Сент-Луис – Аризона
 2 : 1
10.11 05:00
Колорадо – Сиэтл
 3 : 4
10.11 06:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 - : -
10.11 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 13 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 14 23
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 13 22
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 13 13
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 14 11
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 13 11
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 6 1.48
Тэтчер Демко

Тэтчер Демко

Ванкувер

 9 1.6
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