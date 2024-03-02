Быков отреагировал на то, что «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Вашингтон» выставил нападающего команды Евгения Кузнецова на драфт отказов.

«Думаю, что Евгений сделает тот выбор, который будет выгоден для него! Надеюсь, еще получим возможность восхищаться его мастерством и неважно, в каком клубе!» — сказал Быков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Россиянин играет за «Вашингтон» с 2014 года. С командой Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли (2018). В 2017 он подписал восьмилетний контракт с клубом на 62,4 миллиона долларов.