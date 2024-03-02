«Виннипег» победил «Каролину», проигрывая со счетом 0:3. Свечников отдал две голевые передачи
«Каролина» дома уступила «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.
Хозяева выигрывали со счетом 3:0 после второго периода. Голами отметились Мартин Нечас, Теуво Терявяйнен и Себастьян Ахо. Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отдал две голевые передачи.
Дубль за «Виннипег» оформил Нино Нидеррайтер. Еще по одной шайбе забросили Кайл Коннор, Марк Шайфли и Шон Монахэн.
«Виннипег» (81 очко) поднялся на второе место в Западной конференции НХЛ. «Каролина» (78) идет четвертой на «Востоке».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Виннипег» — 3:5 (0:0, 3:0, 0:5)
Голы: Нечас — 19 (Ноесен, Чатфилд), 30:12 — 1:0. Терявяйнен — 19 (Ахо, Свечников), 35:54 — 2:0. Ахо — 24 (бол., Свечников, Бантинг), 39:12 — 3:0. Коннор — 25 (Элерс, Моррисси), 41:36 — 3:1. Нидеррайтер — 15 (Шмидт, Лаури), 43:02 — 3:2. Шайфли — 18 (бол., Моррисси), 45:40 — 3:3. Монахэн — 20, 56:47 — 3:4. Нидеррайтер — 16 (п.в., Иафалло, Моррисси), 59:47 — 3:5.
Вратари: Кочетков (57:19 — 59:49) — Хеллибак.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 36 (12+13+11) — 33 (11+9+13).
Наши: Орлов (17.33/1/-1), Свечников (16.43/5/0) — Наместников (17.55/2/+2).
2 марта. Роли. PNC Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|60
|40
|20
|83
|2
|Каролина
|61
|36
|25
|78
|3
|Филадельфия
|61
|31
|30
|69
|4
|Вашингтон
|59
|28
|31
|65
|5
|Айлендерс
|59
|25
|34
|64
|6
|Нью-Джерси
|60
|30
|30
|64
|7
|Питтсбург
|57
|27
|30
|62
|8
|Коламбус
|59
|19
|40
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|60
|40
|20
|84
|2
|Бостон
|61
|35
|26
|84
|3
|Торонто
|59
|34
|25
|76
|4
|Детройт
|60
|33
|27
|72
|5
|Тампа-Бэй
|62
|32
|30
|70
|6
|Баффало
|60
|28
|32
|60
|7
|Монреаль
|60
|23
|37
|55
|8
|Оттава
|58
|25
|33
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|59
|38
|21
|81
|2
|Даллас
|62
|36
|26
|81
|3
|Колорадо
|61
|37
|24
|79
|4
|Нэшвилл
|61
|34
|27
|70
|5
|Сент-Луис
|59
|30
|29
|63
|6
|Миннесота
|60
|28
|32
|62
|7
|Аризона
|60
|24
|36
|53
|8
|Чикаго
|60
|15
|45
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|62
|38
|24
|83
|2
|Вегас
|60
|33
|27
|73
|3
|Эдмонтон
|57
|35
|22
|72
|4
|Лос-Анджелес
|59
|30
|29
|70
|5
|Калгари
|59
|29
|30
|63
|6
|Сиэтл
|59
|26
|33
|63
|7
|Анахайм
|60
|22
|38
|47
|8
|Сан-Хосе
|58
|15
|43
|35
|2.03
|03:00
|
Оттава – Аризона
|3 : 5
|2.03
|03:00
|
Вашингтон – Филадельфия
|5 : 2
|2.03
|06:00
|
Анахайм – Нью-Джерси
|4 : 3
|2.03
|20:30
|
Каролина – Виннипег
|3 : 5
|2.03
|23:00
|
Детройт – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|61
|104
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|61
|100
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|94
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|53
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|60
|41
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|56
|41
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97