«Виннипег» победил «Каролину», проигрывая со счетом 0:3. Свечников отдал две голевые передачи

«Каролина» дома уступила «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

Хозяева выигрывали со счетом 3:0 после второго периода. Голами отметились Мартин Нечас, Теуво Терявяйнен и Себастьян Ахо. Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отдал две голевые передачи.

Дубль за «Виннипег» оформил Нино Нидеррайтер. Еще по одной шайбе забросили Кайл Коннор, Марк Шайфли и Шон Монахэн.

«Виннипег» (81 очко) поднялся на второе место в Западной конференции НХЛ. «Каролина» (78) идет четвертой на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Виннипег» — 3:5 (0:0, 3:0, 0:5)

Голы: Нечас — 19 (Ноесен, Чатфилд), 30:12 — 1:0. Терявяйнен — 19 (Ахо, Свечников), 35:54 — 2:0. Ахо — 24 (бол., Свечников, Бантинг), 39:12 — 3:0. Коннор — 25 (Элерс, Моррисси), 41:36 — 3:1. Нидеррайтер — 15 (Шмидт, Лаури), 43:02 — 3:2. Шайфли — 18 (бол., Моррисси), 45:40 — 3:3. Монахэн — 20, 56:47 — 3:4. Нидеррайтер — 16 (п.в., Иафалло, Моррисси), 59:47 — 3:5.

Вратари: Кочетков (57:19 — 59:49) — Хеллибак.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 36 (12+13+11) — 33 (11+9+13).

Наши: Орлов (17.33/1/-1), Свечников (16.43/5/0) — Наместников (17.55/2/+2).

2 марта. Роли. PNC Arena.