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Сегодня, 23:06

«Виннипег» победил «Каролину», проигрывая со счетом 0:3. Свечников отдал две голевые передачи

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Каролина» дома уступила «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

Хозяева выигрывали со счетом 3:0 после второго периода. Голами отметились Мартин Нечас, Теуво Терявяйнен и Себастьян Ахо. Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отдал две голевые передачи.

Дубль за «Виннипег» оформил Нино Нидеррайтер. Еще по одной шайбе забросили Кайл Коннор, Марк Шайфли и Шон Монахэн.

«Виннипег» (81 очко) поднялся на второе место в Западной конференции НХЛ. «Каролина» (78) идет четвертой на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Виннипег» — 3:5 (0:0, 3:0, 0:5)

Голы: Нечас — 19 (Ноесен, Чатфилд), 30:12 — 1:0. Терявяйнен — 19 (Ахо, Свечников), 35:54 — 2:0. Ахо — 24 (бол., Свечников, Бантинг), 39:12 — 3:0. Коннор — 25 (Элерс, Моррисси), 41:36 — 3:1. Нидеррайтер — 15 (Шмидт, Лаури), 43:02 — 3:2. Шайфли — 18 (бол., Моррисси), 45:40 — 3:3. Монахэн — 20, 56:47 — 3:4. Нидеррайтер — 16 (п.в., Иафалло, Моррисси), 59:47 — 3:5.

Вратари: Кочетков (57:19 — 59:49) — Хеллибак.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 36 (12+13+11) — 33 (11+9+13).

Наши: Орлов (17.33/1/-1), Свечников (16.43/5/0) — Наместников (17.55/2/+2).

2 марта. Роли. PNC Arena.

Источник: Таблица НХЛ
Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Каролина Харрикейнз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 60 40 20 83
2 Каролина 61 36 25 78
3 Филадельфия 61 31 30 69
4 Вашингтон 59 28 31 65
5 Айлендерс 59 25 34 64
6 Нью-Джерси 60 30 30 64
7 Питтсбург 57 27 30 62
8 Коламбус 59 19 40 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 40 20 84
2 Бостон 61 35 26 84
3 Торонто 59 34 25 76
4 Детройт 60 33 27 72
5 Тампа-Бэй 62 32 30 70
6 Баффало 60 28 32 60
7 Монреаль 60 23 37 55
8 Оттава 58 25 33 53
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 59 38 21 81
2 Даллас 62 36 26 81
3 Колорадо 61 37 24 79
4 Нэшвилл 61 34 27 70
5 Сент-Луис 59 30 29 63
6 Миннесота 60 28 32 62
7 Аризона 60 24 36 53
8 Чикаго 60 15 45 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 62 38 24 83
2 Вегас 60 33 27 73
3 Эдмонтон 57 35 22 72
4 Лос-Анджелес 59 30 29 70
5 Калгари 59 29 30 63
6 Сиэтл 59 26 33 63
7 Анахайм 60 22 38 47
8 Сан-Хосе 58 15 43 35
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7.03
2.03 03:00
Оттава – Аризона
 3 : 5
2.03 03:00
Вашингтон – Филадельфия
 5 : 2
2.03 06:00
Анахайм – Нью-Джерси
 4 : 3
2.03 20:30
Каролина – Виннипег
 3 : 5
2.03 23:00
Детройт – Флорида
 - : -
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 61 104
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 61 100
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 94
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 58 53
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 60 41
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 56 41
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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