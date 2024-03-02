«Каролина» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

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«Каролина» и «Виннипег» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила 2 марта и завершилась победой гостей — 5:3.

Видео лучших моментов матча опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Виннипег» (81 очко) поднялся на второе место в Западной конференции НХЛ. «Каролина» (78) идет четвертой на «Востоке».