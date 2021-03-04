Вратари НХЛ поспорили на автомобиль Lamborghini

Вратарь «Филадельфия» Картер Харт и голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри заключили между собой пари, сообщает официальный сайт НХЛ.

Хоккеисты договорились, что тот, кто одержит наибольшее количество побед в очных встречах их команд, получит в распоряжение на неделю автомобиль Lamborghini Huracan Performante. Стоимость автомобиля оценивается в 339 тысяч долларов. Владелец одного из автосалонов и друг голкиперов пообещал бесплатно одолжить машину победителю спора.

В данный момент Харт ведет в серии со счетом 2:1. В сезоне-2020/21 «Питтсбург» и «Филадельфия» встретятся еще пять раз.