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Вратари НХЛ поспорили на автомобиль Lamborghini

10:34
Lamborghini Huracan Performante. Фото NHL.com
Lamborghini Huracan Performante. Фото NHL.com
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Вратарь «Филадельфия» Картер Харт и голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри заключили между собой пари, сообщает официальный сайт НХЛ.

Хоккеисты договорились, что тот, кто одержит наибольшее количество побед в очных встречах их команд, получит в распоряжение на неделю автомобиль Lamborghini Huracan Performante. Стоимость автомобиля оценивается в 339 тысяч долларов. Владелец одного из автосалонов и друг голкиперов пообещал бесплатно одолжить машину победителю спора.

В данный момент Харт ведет в серии со счетом 2:1. В сезоне-2020/21 «Питтсбург» и «Филадельфия» встретятся еще пять раз.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/news/carter-hart-tristan-jarry-friendship-off-ice-adds-to-rivalry/c-321960132

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