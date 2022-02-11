Вратарь «Каролины» Андерсен признан первой звездой дня в НХЛ

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Бостона» (6:0) голкипер отразил все 34 броска по своим воротам.

Второй звездой дня стал нападающий «Вашингтона» Джо Снивли, на счету которого дубль и результативная передача в игре с «Монреалем» (5:2).

Третья звезда дня — защитник «Колорадо» Девон Тэйвз, который забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Тампой» (3:2).