«Аризона» будет выступать на арене студенческой команды со следующего сезона

Со следующего сезона команда Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет играть на новой многоцелевой арене, расположенной на территории Университета штата Аризона, сообщает сайт НХЛ.

В соответствии с соглашением, которое было одобрено наблюдательным советом вуза, этот стадион станет домашним для команды НХЛ вплоть до окончания сезона-2024/25 с возможностью продления аренды еще на год.

На совете были приняты два документа, представленные университетом: план капитального развития и соглашение об одобрении лицензии. «Койоты» обязуются заплатить около 20 миллионов долларов за обновление арены вместимостью 5000 человек, где также будет проводить домашние игры студенческого чемпионата США команда этого вуза.

Клуб вынужден был искать варианты переезда из-за прекращения сотрудничества с властями Глендейла об аренде Gila River Arena после сезона-2021/22.