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Сегодня, 16:08

«Аризона» будет выступать на арене студенческой команды со следующего сезона

Иван Шитик
Корреспондент

Со следующего сезона команда Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет играть на новой многоцелевой арене, расположенной на территории Университета штата Аризона, сообщает сайт НХЛ.

В соответствии с соглашением, которое было одобрено наблюдательным советом вуза, этот стадион станет домашним для команды НХЛ вплоть до окончания сезона-2024/25 с возможностью продления аренды еще на год.

На совете были приняты два документа, представленные университетом: план капитального развития и соглашение об одобрении лицензии. «Койоты» обязуются заплатить около 20 миллионов долларов за обновление арены вместимостью 5000 человек, где также будет проводить домашние игры студенческого чемпионата США команда этого вуза.

Клуб вынужден был искать варианты переезда из-за прекращения сотрудничества с властями Глендейла об аренде Gila River Arena после сезона-2021/22.

ХК Аризона Койотс
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2 Питтсбург 48 29 19 66
3 Рейнджерс 47 30 17 64
4 Вашингтон 49 26 23 61
5 Коламбус 45 22 23 45
6 Айлендерс 40 17 23 40
7 Нью-Джерси 48 17 31 39
8 Филадельфия 46 15 31 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 47 30 17 66
3 Торонто 44 30 14 63
4 Бостон 45 26 19 55
5 Детройт 48 21 27 48
6 Оттава 43 16 27 36
7 Баффало 46 14 32 36
8 Монреаль 46 8 38 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 45 33 12 70
2 Нэшвилл 47 28 19 60
3 Миннесота 42 28 14 59
4 Сент-Луис 45 26 19 57
5 Даллас 44 24 20 50
6 Виннипег 43 19 24 45
7 Чикаго 47 17 30 41
8 Аризона 47 12 35 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Калгари 44 25 19 56
3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
4 Анахайм 48 23 25 55
5 Эдмонтон 44 23 21 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 48 21 27 48
8 Сиэтл 47 15 32 34
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11.02 03:00
Баффало – Коламбус
 3 : 4 ОТ
11.02 03:00
Бостон – Каролина
 0 : 6
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Оттава – Питтсбург
 0 : 2
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Монреаль – Вашингтон
 2 : 5
11.02 04:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 4 : 7
11.02 05:00
Калгари – Торонто
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Колорадо – Тампа-Бэй
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 64
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 61
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 41 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 32 2.04
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 35 2.09
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