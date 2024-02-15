Вратарь Георгиев рассказал о знакомстве с Бобровским и другими игроками на Матче звезд НХЛ

Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об общении с россиянами, выступающими в НХЛ.

— Какие самые мощные впечатления и знакомства подарил вам звездный уик-энд?

— Да, знакомства как раз и запомнились больше всего. Против многих игроков выходишь на лед уже долгое время, но не знаешь их как людей. А такие события дают возможность это сделать, и это очень приятно. Особенно интересно было пообщаться с вратарями. Узнать детали, кто как играет, да и просто поболтать.

— С кем разговаривали больше всего?

— С русскими ребятами. Познакомился с Серегой Бобровским, с которым до того только здоровались после игр, не более того. Сейчас пообщались побольше. Очень классный парень, работяга, приятно наблюдать за ним.

— Встретились вы и с другим российским вратарем — Игорем Шестеркиным, у которого были вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс». Как у вас тогда были отношения?

— Встретились и встретились, ха-ха.

— А с полевыми игроками из России, которые участвовали в Матче звезд, Никитой Кучеровым и Кириллом Капризовым, были хорошо знакомы?

— Да. С Капризом вместе играли за молодежную сборную, с Кучем — за взрослую. Поэтому здорово было и их увидеть.