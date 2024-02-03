Георгиев — о выигрыше 100 тысяч долларов на Матче звезд НХЛ: «Старался не выглядеть как вратарь пивной лиги»

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев поделился эмоциями после победы в конкурсе «один на один» на Матче звезд НХЛ.

«Я просто старался не выглядеть как вратарь пивной лиги», — прокомментировал победу Георгиев.

27-летний россиянин противостоял форварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, который стал лучшим по итогам первых 6 конкурсов. Он сделал 9 спасений (пропустил 3 гола) и выиграл 100 тысяч долларов.

В текущем сезоне Георгиев провел 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ с процентом сейвов 89,74 и коэффициентом надежности 2,91.