Вратарь «Айлендерс» Сорокин признан второй звездой дня в НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» россиянин отразил 44 из 46 бросков.

Первой звездой дня стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, на счету которого дубль в игре с «Оттавой» (3:1).

Третья звезда — голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак, который отразил 50 бросков в матче против «Рейнджерс» (4:1).