Евгений Свечников повторил личный снайперский рекорд за сезон в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:0).

Эта шайба стала для 26-летнего россиянина седьмой в нынешнем сезоне. Форвард повторил личный снайперский рекорд в НХЛ — он отличался семью шайбами в сезоне-2021/22, когда выступал за «Виннипег».

В нынешнем сезоне у Свечникова 13 (7+6) очков в 42 матчах.