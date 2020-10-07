Впервые за последние три года в первой десятке драфта НХЛ нет россиян
03:28
Состоялись первые десять выборов на драфте НХЛ-2020. Впервые за последние три года в топ-10 не были выбраны российские хоккеисты.
Первые 10 выборов драфта-2020:
1. «Рейнджерс» — Алексис Лафренье (Канада).
2. «Лос-Анджелес» — Куинтон Байфилд (Канада).
3. «Оттава» — нТим Штюцле (Германия).
4. «Детройт» — Лукас Рэймонд (Швеция).
5. «Оттава» — Джейк Сандерсон (США).
6. «Анахайм» — Джейми Дрисдейл (Канада).
7. «Нью-Джерси» — Александер Хольц (Швеция).
8. «Баффало» — Джек Куинн (Канада).
9. «Миннесота» — Марко Росси (Австрия).
10. «Виннипег» — Коул Перфетти (Канада).
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