Впервые за последние три года в первой десятке драфта НХЛ нет россиян

Состоялись первые десять выборов на драфте НХЛ-2020. Впервые за последние три года в топ-10 не были выбраны российские хоккеисты.

Первые 10 выборов драфта-2020:

1. «Рейнджерс» — Алексис Лафренье (Канада).

2. «Лос-Анджелес» — Куинтон Байфилд (Канада).

3. «Оттава» — нТим Штюцле (Германия).

4. «Детройт» — Лукас Рэймонд (Швеция).

5. «Оттава» — Джейк Сандерсон (США).

6. «Анахайм» — Джейми Дрисдейл (Канада).

7. «Нью-Джерси» — Александер Хольц (Швеция).

8. «Баффало» — Джек Куинн (Канада).

9. «Миннесота» — Марко Росси (Австрия).

10. «Виннипег» — Коул Перфетти (Канада).