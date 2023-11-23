Воронков забросил третью шайбу в сезоне НХЛ

«Коламбус» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Счет стал 5:1.

На 13-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Дмитрий Воронков. Для него этот гол стал третьим в сезоне.