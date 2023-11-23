Марченко с передачи Проворова забросил шайбу в ворота «Чикаго»

«Коламбус» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Счет стал 6:1.

На 17-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Кирилл Марченко. Для него этот гол стал пятым в сезоне.

В голевой атаке также поучаствовал российский защитник Иван Проворов, записавший на свой счет голевую передачу. Теперь у него 12 ассистов в этом сезоне.