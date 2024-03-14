Воронков — о Макдэвиде: «Он будто бы прибыл с другой планеты»

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков поделился мнением об игре форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

«Это выглядело так, будто бы он прибыл с другой планеты. Не думаю, что я когда-либо видел кого-то подобного», — приводит слова Воронкова ESPN.

В текущем сезоне Макдэвид провел 62 матча в НХЛ, в которых набрал 106 (25+81) очков.