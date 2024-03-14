Хуснутдинов тренировался в третьем звене «Миннесоты». Форвард может дебютировать в матче с «Анахаймом»

Форвард «Миннесоты» Марат Хуснутдинов может дебютировать за клуб в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма», сообщает журналист Майкл Руссо.

21-летний форвард тренировался в третьем звене «Уайлд» и во второй спецбригаде большинства.

28 февраля «Миннесота» объявила о подписании контракта с Хуснутдиновым. Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на 2 года.

В этом сезоне форвард набрал 20 (6+14) очков в 49 матчах за «Сочи» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ. Хуснутдинов был выбран «Уайлд» под общим 37-м номером на драфте НХЛ-2020.

Матч «Миннесота» — «Анахайм» пройдет 15 марта и начнется в 3:00 мск.