Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Ворачек узнал об обмене в «Коламбус» во время рыбалки

02:39
Теги:

Форвард Якуб Ворачек поделился впечатлениями от обмена в «Коламбус» из «Филадельфии».

«Я довольно активно читаю соцсети, поэтому я знал, что сделка состоится, но не знал, где и когда. Моя девушка сказала мне, чтобы я просто положил телефон, ведь это произойдет в наименее ожидаемое время. Я рыбачил со своей семьей, и у меня не было телефона при себе. Я получил около 10 пропущенных звонков от генменеджера «Филадельфии» Чака Флетчера, и он сказал, что меня обменяли, так что моя девушка была права», — приводит слова Ворачека официальный сайт НХЛ.

В результате обмена Ворачека «Коламбус» отдал форварда Кэма Аткинсона. В минувшем сезоне 31-летний Ворачек набрал 43 (9+34) очка в 53 матчах регулярного чемпионата.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Россиянки обыграли Китай в самом безумном матче в истории. Такого в женском водном поло еще не было
Какая вы мебель по знаку зодиака
Аналитик дал прогноз по курсу рубля после полного отказа от доллара
Подозреваемого в убийстве замначальника угрозыска в Ставрополе задержали
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд