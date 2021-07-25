Ворачек узнал об обмене в «Коламбус» во время рыбалки

Форвард Якуб Ворачек поделился впечатлениями от обмена в «Коламбус» из «Филадельфии».

«Я довольно активно читаю соцсети, поэтому я знал, что сделка состоится, но не знал, где и когда. Моя девушка сказала мне, чтобы я просто положил телефон, ведь это произойдет в наименее ожидаемое время. Я рыбачил со своей семьей, и у меня не было телефона при себе. Я получил около 10 пропущенных звонков от генменеджера «Филадельфии» Чака Флетчера, и он сказал, что меня обменяли, так что моя девушка была права», — приводит слова Ворачека официальный сайт НХЛ.

В результате обмена Ворачека «Коламбус» отдал форварда Кэма Аткинсона. В минувшем сезоне 31-летний Ворачек набрал 43 (9+34) очка в 53 матчах регулярного чемпионата.