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Генменеджер «Вашингтона» рассказал о переговорах по новому контракту с Самсоновым

09:25
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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал, что провел предварительные переговоры с агентством Newport Sports, представляющим интересы голкипера Ильи Самсонова.

«В минувшем сезоне он играл немного нестабильно, так что промежуточный контракт отвечает интересам обеих сторон. Надеюсь, он или его представители понимают, что это выгодно всем. Это логично», — приводит официальный сайт НХЛ слова Маклеллана.

В сезоне-2020/21 Самсонов провел 19 матчей за «Вашингтон», на его счету 13 побед при проценте отраженных бросков 90,2. На следующей неделе 24-летний россиянин может стать ограниченно свободным агентом.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-prodlit-kontrakt-s-capitals/c-325803612

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Иван Торопцев все материалы автора

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