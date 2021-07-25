Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Генменеджер «Вашингтона»: «Мы никогда не говорили, что хотим обменять Кузнецова»

02:21
Евгений Кузнецов. Фото nhl.com
Евгений Кузнецов. Фото nhl.com
Теги:

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением о будущем форварда Евгения Кузнецова в столичном клубе.

Евгений Кузнецов и&nbsp;Владимир Тарасенко.В Америке пишут про потенциальный суперобмен русскими звездами. Кузнецов — в «Сент-Луис», Тарасенко — к Овечкину в «Вашингтон»?

«Он хороший игрок, он нам нравится, и мы никогда не говорили, что хотим обменять Кузнецова. Я сказал, что мы открыты для обсуждения с большинством наших игроков. Мы никогда не думали: «Мы обменяем Кузнецова», — приводит слова Макеллана журналистка Саманта Пэлл.

Ранее сообщалось, что Кузнецов может уйти в «Сент-Луис» в обмен на другого россиянина — Владимира Тарасенко.

Кузнецов в прошлом сезоне провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 29 (20+9) очков. В плей-офф он провел 3 матча без результативных действий.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Россиянки обыграли Китай в самом безумном матче в истории. Такого в женском водном поло еще не было
Бывший хоккеист СКА и участник Олимпиады скончался от коронавируса
Волейбол Россия — Италия на Олимпиаде: где смотреть прямую трансляцию матча женского турнира Игр
«Заводились и начинали драться — тренеры разнимали». Самая красивая дзюдоистка Олимпиады: агрессия, блинчики, правила жизни
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд