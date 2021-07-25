Генменеджер «Вашингтона»: «Мы никогда не говорили, что хотим обменять Кузнецова»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением о будущем форварда Евгения Кузнецова в столичном клубе.

«Он хороший игрок, он нам нравится, и мы никогда не говорили, что хотим обменять Кузнецова. Я сказал, что мы открыты для обсуждения с большинством наших игроков. Мы никогда не думали: «Мы обменяем Кузнецова», — приводит слова Макеллана журналистка Саманта Пэлл.

Ранее сообщалось, что Кузнецов может уйти в «Сент-Луис» в обмен на другого россиянина — Владимира Тарасенко.

Кузнецов в прошлом сезоне провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 29 (20+9) очков. В плей-офф он провел 3 матча без результативных действий.