Волков прокомментировал первую шайбу в дебютном матче за «Анахайм»

Нападающий «Анахайма» Александр Волков прокомментировал первую шайбу в составе «Дакс» в матче против «Аризоны» (2:4).

«Это очень приятно, хотя во время первых смен я очень нервничал. Но потом партнеры здорово разыграли комбинацию, и мне просто оставалось забросить шайбу в сетку», — приводит официальный сайт НХЛ слова Волкова.

25 марта хоккеист был обменян из «Тампы» в «Дакс». Матч против «Аризоны» стал для 23-летнего россиянина дебютным в составе «Анахайма».

Видео первого гола Волкова за «Анахайм»