Волков прокомментировал первую шайбу в дебютном матче за «Анахайм»
08:50
Нападающий «Анахайма» Александр Волков прокомментировал первую шайбу в составе «Дакс» в матче против «Аризоны» (2:4).
«Это очень приятно, хотя во время первых смен я очень нервничал. Но потом партнеры здорово разыграли комбинацию, и мне просто оставалось забросить шайбу в сетку», — приводит официальный сайт НХЛ слова Волкова.
25 марта хоккеист был обменян из «Тампы» в «Дакс». Матч против «Аризоны» стал для 23-летнего россиянина дебютным в составе «Анахайма».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/rossiyane-v-nhl-2-aprelya-pervyj-gol-volkova-shajba-orlova/c-323217144
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