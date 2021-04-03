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Волков прокомментировал первую шайбу в дебютном матче за «Анахайм»

08:50
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Нападающий «Анахайма» Александр Волков прокомментировал первую шайбу в составе «Дакс» в матче против «Аризоны» (2:4).

«Это очень приятно, хотя во время первых смен я очень нервничал. Но потом партнеры здорово разыграли комбинацию, и мне просто оставалось забросить шайбу в сетку», — приводит официальный сайт НХЛ слова Волкова.

25 марта хоккеист был обменян из «Тампы» в «Дакс». Матч против «Аризоны» стал для 23-летнего россиянина дебютным в составе «Анахайма».

Видео первого гола Волкова за «Анахайм»

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/rossiyane-v-nhl-2-aprelya-pervyj-gol-volkova-shajba-orlova/c-323217144

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