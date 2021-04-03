Волков в дебютном матче за «Анахайм» забросил шайбу. Видео

«Анахайм» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны». На 17-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Александр Волков. 25 марта хоккеист был обменян из «Тампы» в «Дакс».

Напомним, «Тампа» выбрала Волкова на драфте НХЛ-2017 под общим 48-м номером. Всего в лиге он провел 28 матчей за «Молний» и набрал 6 (3+3) очков. В прошлом году вместе с «Тампой» он выиграл Кубок Стэнли.