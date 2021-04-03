Орлов прокомментировал победную шайбу в овертайме в матче с «Нью-Джерси»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов прокомментировал победу над «Нью-Джерси» (2:1 ОТ). Россиянин стал автором победной шайбы.

«Это была очень активная смена, перед этим Витек (Ванечек) сделал несколько хороших сэйвов. Я просто подхватил шайбу, попытался прокатиться вперед и посмотреть, что могу сделать. Затем я попытался бросить по воротам, и шайба в итоге попала в цель. Мне показалось, что игрок передо мной немного затронул шайбу. Но хорошо, что она залетела в ворота, а остальное уже не имеет значения. Сегодня мы провели хорошую игру», — приводит официальный сайт НХЛ слова Орлова.

В сезоне-2020/21 Орлов провел 32 матча за «Вашингтон» и набрал 8 (5+3) очков.