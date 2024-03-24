Гавриков признан первой звездой матча «Лос-Анджелес» — «Тампа»

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков признан первой звездой матча с «Тампой» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забил гол в овертайме.

Второй звездой встречи стал игрок «Кингз» Майки Андерсон, который забросил одну шайбу.

Третьей звездой матча признан форвард «Лайтнинг» Стивен Стэмкос — автор дубля.