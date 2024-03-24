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Сегодня, 09:00

«Чикаго» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев
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«Чикаго» на выезде одержал волевую победу над «Сан-Хосе» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Чикаго» с 45 очками занимает 15-е место в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» с 40 очками — на 16-й строчке.

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Чикаго Блэкхокс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 70 46 24 96
2 Каролина 71 44 27 95
3 Филадельфия 70 35 35 79
4 Вашингтон 69 34 35 77
5 Айлендерс 69 29 40 73
6 Нью-Джерси 70 34 36 72
7 Питтсбург 69 30 39 69
8 Коламбус 70 23 47 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 71 41 30 97
2 Флорида 69 45 24 94
3 Торонто 68 39 29 87
4 Тампа-Бэй 69 38 31 82
5 Детройт 70 36 34 78
6 Баффало 71 33 38 71
7 Монреаль 69 25 44 62
8 Оттава 68 28 40 60
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 45 25 95
2 Даллас 71 43 28 95
3 Виннипег 69 44 25 93
4 Нэшвилл 70 41 29 86
5 Сент-Луис 70 37 33 77
6 Миннесота 70 34 36 76
7 Аризона 70 29 41 63
8 Чикаго 70 19 51 43
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 70 44 26 96
2 Эдмонтон 67 42 25 88
3 Лос-Анджелес 69 36 33 83
4 Вегас 69 37 32 81
5 Калгари 68 33 35 71
6 Сиэтл 69 28 41 69
7 Анахайм 70 24 46 51
8 Сан-Хосе 69 16 53 39
Результаты / календарь
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24.03 00:00
Нэшвилл – Детройт
 1 : 0
24.03 02:00
Торонто – Эдмонтон
 6 : 3
24.03 02:00
Нью-Джерси – Оттава
 2 : 5
24.03 03:00
Рейнджерс – Флорида
 4 : 3 Б
24.03 05:00
Ванкувер – Калгари
 4 : 2
24.03 05:30
Сан-Хосе – Чикаго
 4 : 5 ОТ
24.03 05:30
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
 4 : 3 ОТ
24.03 05:30
Вегас – Коламбус
 4 : 2
24.03 19:30
Вашингтон – Виннипег
 - : -
24.03 21:00
Колорадо – Питтсбург
 - : -
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Лидеры
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 68 122
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 70 119
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 112
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 57
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 66 50
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 69 48
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Джейк Аллен

Джейк Аллен

Нью-Джерси

 4 1.76
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