«Чикаго» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» на выезде одержал волевую победу над «Сан-Хосе» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Чикаго» с 45 очками занимает 15-е место в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» с 40 очками — на 16-й строчке.