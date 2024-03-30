Покер Томпсона принес «Баффало» победу над «Нью-Джерси»

«Баффало» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Нападающий «Сэйбрз» Тэйг Томпсон забросил четыре шайбы. Еще один гол на счету Джона-Джейсона Петерки. У «Дэвилз» отличились Макс Уиллман и Йеспер Братт.

«Баффало» набрал 75 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 11-й строчке — 76 очков.