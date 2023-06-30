«Виннипег» выставил рекордсмена команды Уилера на драфт отказов

Рекордсмен клуба «Виннипега» Блейк Уилер выставлен на драфт отказов НХЛ с целью выкупа его контракта, сообщает пресс-служба лиги.

Контракт 36-летнего американца со среднегодовой зарплатой в 8,25 миллионов долларов был рассчитан еще на один сезон.

Хоккеист является лидером «Виннипега» по количеству сыгранных игр в регулярном сезоне (897), набранных очков (812) и передач (550).