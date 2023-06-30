Пушков: «НХЛ показала, что не обращает внимания на политическую ситуацию»

Известный хоккейный тренер Сергей Пушков, работавший разных странах, прокомментировал тот факт, что на очередном драфте НХЛ было выбрано 19 россиян.

«Выбрали все равно лучших игроков на данный момент. Тут надо не на цифры смотреть, а на качество. Год на год не приходится. Наш хоккей все равно развивается, молодежь появляется. Многое зависит от того, как работают скауты клубов НХЛ на нашем рынке, какую информацию доносят свои боссам. Посмотрим, кто после драфта окажется в составе клубов НХЛ. Понятно, что молодым игрокам сложнее туда пробиться — тем, кому только 18, 19. Но история помнит, как сразу после драфта российские игроки заявляли о себе громко в НХЛ. Это те, в основном кто зарекомендовал себя в России, «оббился» в нашей лиге. У таких шансов больше. Политическая ситуация осложняет работу скаутов НХЛ в России? Я не думаю. НХЛ уже показала, что на политическую ситуацию не обращает внимания и делает, кстати, абсолютно правильно. Не накладывает на наших игроков никаких санкций, как например, Международная федерация хоккея. НХЛ правильную политику ведет. Будет нужный игрок — возьмут», — приводит слова Пушкова «РБ Спорт».

На драфте НХЛ 2023 года было выбрано 19 россиян, что стало минимальным показателем с 2017 года.