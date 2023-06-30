«Монреаль» не сделал форварду Гурьянову квалификационное предложение

«Монреаль» не сделал российскому нападающему Денису Гурьянову квалификационное предложение, сообщает пресс-служба команды.

Российский нападающий выйдет на рынок неограниченно свободных агентов, где может подписать соглашение с любым клубом НХЛ.

В прошедшем сезоне 26-летний форвард перешел в «Монреаль» из «Далласа», всего он сыграл 66 матча за две команды и набрал 17 (7+10) очков.