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Сегодня, 06:46

«Вегас» на выезде переиграл «Виннипег». Мироманов набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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Даниил Мироманов (слева).
Фото USA Today Sports

«Вегас» выиграл у «Виннипега» (6:5) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. «Джетс» потерпели второе поражение подряд.

Российский защитник «Голен Найтс» Даниил Мироманов отметился голом и двумя голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Вегас» — 5:6 (1:2, 2:1, 2:3)

Голы: Шайфли — 16 (Моррисси, Уилер), 9:22 — 1:0. Мироманов — 1 (Смит, Карлссон), 11:30 — 1:1. Стоун — 11 (Хэг, Стивенсон), 19:58 — 1:2. Бэррон — 3 (Лаури, Самберг), 31:16 — 2:2. Стоун — 12 (Стивенсон), 35:34 — 2:3. Ганье — 4 (Диллон, Стенлунд), 36:13 — 3:3. Шайфли — 17 (бол., Коннор), 40:41 — 4:3. Маршессо — 13 (бол., Мироманов, Стивенсон), 49:38 — 4:4. Маршессо — 14 (бол., Мироманов, Стивенсон), 57:44 — 4:5. Карлссон — 7 (п.в., Смит, Макнэбб), 58:36 — 4:6. Шайфли — 18 (Дюбуа, Диллон), 59:58 — 5:6.

Вратари: Хеллибак (58:24 — 58:36, 59:00 — 59:59) — Хилл.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 34 (8+10+16) — 33 (15+9+9).

Наши: — - Мироманов (19.36/3/-1).

14 декабря. Виннипег. Canada Life Centre.

Даниил Мироманов
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Виннипег Джетс
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