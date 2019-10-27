«Виннипег» в овертайме обыграл «Калгари»

«Виннипег» выиграл у «Калгари» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Джош Моррисси и Брайан Литтл. У «Калгари» забил Элиас Линдхольм.

«Виннипег» и «Калгари» провели матч в рамках «Классики наследия«-2019. Встреча состоялась в Реджайне, столице канадской провинции Саскачеван. Игра состоялась на Mosaic Stadium, домашней арене команды по канадскому футболу «Саскачеван Рафрайдерс», которая вмещает более 33 тысяч человек.

В матчах «Классики наследия» встречаются только канадские команды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Калгари» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Линдхольм — 7 (бол., Годро, Монахэн), 34:47 — 0:1. Моррисси — 1 (Лайне, Шайфли), 55:49 — 1:1. Литтл — 1 (Коннор, Пионк), 63:04 — 2:1.

Вратари: Хеллебайк — Риттих.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 45 (14+12+15+4) — 30 (11+15+4+0).

Наши: Куликов (22.08/1/0) — -.

27 октября. Реджайна. Mosaic Stadium.

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