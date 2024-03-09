«Даллас» обыграл «Анахайм», продлив победную серию до 4 матчей
«Даллас» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
Победную шайбу забросил форвард техасцев Радек Факса.
Российский защитник «уток» Павел Минтюков сделал голевую передачу на первый гол своей команды.
«Даллас» занимает второе место в Западной конференции, набрав 87 очков в 65 матчах. «Анахайм» идет 14-м с 49 очками в 63 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Даллас» — 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)
Голы: Танев — 2 (Хинтц, Линделл), 1:14 — 0:1. Хинтц — 26 (бол., Хейсканен, Бенн), 17:19 — 0:2. Факса — 5 (Стил, Павелски), 18:56 — 0:3. Бенн — 12 (бол., Хейсканен, Робертсон), 25:31 — 0:4. Строум — 11 (Ватрано, Минтюков), 26:06 — 1:4. Марчмент — 19 (Робертсон), 34:18 — 1:5. Киллорн — 11 (бол., Строум, Фаулер), 44:13 — 2:5. Павелски — 22 (бол., Хинтц, Дюшен), 47:18 — 2:6.
Вратари: Гибсон — Эттингер (31:19 — 31:21).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 27 (8+5+14) — 36 (20+6+10).
Наши: Минтюков (23.18/1/-1) — -.
9 марта. Анахайм. Honda Center. 16000 зрителей.
|Столичный дивизион
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|1
|Рейнджерс
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|22
|84
|2
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|37
|25
|80
|3
|Филадельфия
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|33
|31
|74
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|Айлендерс
|62
|28
|34
|70
|5
|Вашингтон
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|29
|32
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|Нью-Джерси
|63
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|32
|66
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|28
|33
|64
|8
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|В
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|2
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|65
|37
|28
|89
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|36
|27
|80
|4
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|63
|33
|30
|72
|5
|Тампа-Бэй
|64
|33
|31
|72
|6
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|64
|29
|35
|63
|7
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|63
|24
|39
|58
|8
|Оттава
|61
|25
|36
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|65
|39
|26
|87
|2
|Виннипег
|62
|40
|22
|85
|3
|Колорадо
|65
|40
|25
|85
|4
|Нэшвилл
|64
|36
|28
|75
|5
|Сент-Луис
|63
|32
|31
|67
|6
|Миннесота
|64
|30
|34
|67
|7
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|64
|26
|38
|57
|8
|Чикаго
|63
|16
|47
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|65
|41
|24
|89
|2
|Эдмонтон
|61
|38
|23
|78
|3
|Лос-Анджелес
|62
|32
|30
|75
|4
|Вегас
|63
|33
|30
|73
|5
|Калгари
|62
|31
|31
|67
|6
|Сиэтл
|63
|28
|35
|67
|7
|Анахайм
|63
|23
|40
|49
|8
|Сан-Хосе
|62
|15
|47
|37
|9.03
|05:00
|
Аризона – Детройт
|4 : 0
|9.03
|05:00
|
Колорадо – Миннесота
|2 : 1 ОТ
|9.03
|06:00
|
Сиэтл – Виннипег
|0 : 3
|9.03
|06:00
|
Анахайм – Даллас
|2 : 6
|9.03
|20:30
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|9.03
|20:30
|
Коламбус – Нэшвилл
|- : -
|9.03
|20:30
|
Баффало – Эдмонтон
|- : -
|9.03
|23:00
|
Бостон – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|65
|111
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|106
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|100
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|62
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|64
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|60
|45
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97