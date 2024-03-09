«Даллас» обыграл «Анахайм», продлив победную серию до 4 матчей

«Даллас» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Победную шайбу забросил форвард техасцев Радек Факса.

Российский защитник «уток» Павел Минтюков сделал голевую передачу на первый гол своей команды.

«Даллас» занимает второе место в Западной конференции, набрав 87 очков в 65 матчах. «Анахайм» идет 14-м с 49 очками в 63 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Даллас» — 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)

Голы: Танев — 2 (Хинтц, Линделл), 1:14 — 0:1. Хинтц — 26 (бол., Хейсканен, Бенн), 17:19 — 0:2. Факса — 5 (Стил, Павелски), 18:56 — 0:3. Бенн — 12 (бол., Хейсканен, Робертсон), 25:31 — 0:4. Строум — 11 (Ватрано, Минтюков), 26:06 — 1:4. Марчмент — 19 (Робертсон), 34:18 — 1:5. Киллорн — 11 (бол., Строум, Фаулер), 44:13 — 2:5. Павелски — 22 (бол., Хинтц, Дюшен), 47:18 — 2:6.

Вратари: Гибсон — Эттингер (31:19 — 31:21).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 27 (8+5+14) — 36 (20+6+10).

Наши: Минтюков (23.18/1/-1) — -.

9 марта. Анахайм. Honda Center. 16000 зрителей.