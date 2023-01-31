«Сент-Луис» уступил «Виннипегу», ведя 2:0 к 43-й минуте

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Виннипегу» со счетом 2:4.

На шайбы Джейка Нейборса и Никиты Александрова хозяева ответили дублями Джоша Моррисси и Марка Шайффли. При этом «блюзмены» вели со счетом 2:0 к 43-й минуте.

После этого матча «Сент-Луис» с 49 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Виннипег» с 65 очками — на второй строчке.

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«Виннипег» — «Сент-Луис» — 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)

Голы: Нейберс — 4 (бол., Крюг, Биннингтон), 34:36 — 0:1. Александров — 3 (Лейво, Нейберс), 42:02 — 0:2. Моррисси — 9 (Мяеналанен, Пионк), 42:42 — 1:2. Шайфли — 30 (Элерс, Коннор), 49:32 — 2:2. Моррисси — 10 (Бэррон, Мяеналанен), 49:53 — 3:2. Шайфли — 31 (п.в., Уилер, Коннор), 59:36 — 4:2.

Вратари: Хеллибак — Биннингтон (58:24 — 59:36).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 38 (12+19+7) — 26 (12+7+7).

Наши: — - Александров (9.09/1/+1), Барбашев (19.15/1/-1), Тарасенко (15.29/3/-1), Торопченко (10.50/1/-1).

31 января. Виннипег. Canada Life Centre.