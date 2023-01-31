«Сент-Луис» уступил «Виннипегу», ведя 2:0 к 43-й минуте
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Виннипегу» со счетом 2:4.
На шайбы Джейка Нейборса и Никиты Александрова хозяева ответили дублями Джоша Моррисси и Марка Шайффли. При этом «блюзмены» вели со счетом 2:0 к 43-й минуте.
После этого матча «Сент-Луис» с 49 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Виннипег» с 65 очками — на второй строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Сент-Луис» — 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)
Голы: Нейберс — 4 (бол., Крюг, Биннингтон), 34:36 — 0:1. Александров — 3 (Лейво, Нейберс), 42:02 — 0:2. Моррисси — 9 (Мяеналанен, Пионк), 42:42 — 1:2. Шайфли — 30 (Элерс, Коннор), 49:32 — 2:2. Моррисси — 10 (Бэррон, Мяеналанен), 49:53 — 3:2. Шайфли — 31 (п.в., Уилер, Коннор), 59:36 — 4:2.
Вратари: Хеллибак — Биннингтон (58:24 — 59:36).
Штраф: 4 — 12.
Броски: 38 (12+19+7) — 26 (12+7+7).
Наши: — - Александров (9.09/1/+1), Барбашев (19.15/1/-1), Тарасенко (15.29/3/-1), Торопченко (10.50/1/-1).
31 января. Виннипег. Canada Life Centre.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|49
|32
|17
|72
|2
|Нью-Джерси
|49
|32
|17
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|27
|22
|62
|4
|Вашингтон
|52
|26
|26
|58
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|52
|25
|27
|55
|7
|Филадельфия
|51
|21
|30
|51
|8
|Коламбус
|50
|15
|35
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|50
|38
|12
|81
|2
|Торонто
|51
|31
|20
|70
|3
|Тампа-Бэй
|48
|32
|16
|65
|4
|Баффало
|49
|26
|23
|56
|5
|Флорида
|52
|24
|28
|54
|6
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|7
|Оттава
|49
|23
|26
|49
|8
|Монреаль
|50
|20
|30
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Миннесота
|48
|27
|21
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|50
|16
|34
|38
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Лос-Анджелес
|52
|28
|24
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|50
|16
|34
|37
|31.01
|04:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|4 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|72
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|49
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|32
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|24
|2.26