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Сегодня, 07:43

Форварду «Виннипега» Шайфли нужно сделать дубль еще в одном матче сезона, чтобы повторить рекорд Ковальчука

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (4:2).

Канадец забросил больше одной шайбы за игру в девятый раз в сезоне. Форварду нужно сделать дубль еще в одном матче сезона, чтобы повторить рекорд бывших хоккеистов «Атланты» Ильи Ковальчука и Дэни Хитли (оба — 10 матчей).

«Атланта» переехала в Виннипег и сменила название в 2011 году.

Илья Ковальчук
Марк Шайфли
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
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«Сент-Луис» уступил «Виннипегу», ведя 2:0 к 43-й минуте
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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4 Эдмонтон 50 28 22 60
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7 Сан-Хосе 51 15 36 41
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Виннипег – Сент-Луис
 4 : 2
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И О
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Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 50 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

49 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 38 2.26
Илья Самсонов

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