Форварду «Виннипега» Шайфли нужно сделать дубль еще в одном матче сезона, чтобы повторить рекорд Ковальчука

Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (4:2).

Канадец забросил больше одной шайбы за игру в девятый раз в сезоне. Форварду нужно сделать дубль еще в одном матче сезона, чтобы повторить рекорд бывших хоккеистов «Атланты» Ильи Ковальчука и Дэни Хитли (оба — 10 матчей).

«Атланта» переехала в Виннипег и сменила название в 2011 году.