«Виннипег» примет «Питтсбург» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 11 февраля. Матч пройдет в спортивном комплексе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) и начнется в 03.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Виннипег» — «Питтсбург» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Джетс» набрали 65 очков и занимают 5-е место в Западной конференции. «Пингвинз» с 53 баллами располагается на 10-й строчке «Востока».

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